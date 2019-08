URURI. Incredibile successo per la prima edizione di “Cantine Aperte” nel centro storico di Ururi reso ancora più suggestivo dall’allestimento “enologico” con tanto di botti, fiaschi per riprendere la tradizione antica ma anche di moderne bottiglie etichettate da alcune delle più note aziende bassomolisane come le “Cantine Salvatore”, le cantine D’Uva e le cantine Catabbo. Una gremita Piazza Santa Maria ha ospitato gli stand di aziende locali produttrici, oltre che di vino, anche di olio, di vari prodotti enogastronomici come conserve, paté, formaggi, sottaceti.

Un via vai di gente che consumava i vassoi di prodotti locali chiacchierando e sorseggiando un calice di vino bianco o rosso allietati dalla musica del complesso “Les Amis” che già si era esibito ad Ururi in occasione di un evento simile ma svoltosi al chiuso perché realizzato durante il periodo invernale! Grande partecipazione dunque, di ururesi e non, e di tanta gente che vive e lavora fuori e che con questa serata si godeva gli ultimi scampoli d’estate prima di ripartire. Ma soprattutto si godeva del buon vino che non ha nulla da invidiare a quelli più noti e assaporava il gusto, gli odori, i sapori di una volta, quelli delle frittelle (pettole in arbereshe), della salsiccia e degli arrosticini.

Carne nostrana, vino nostrano, formaggi e salumi nostrani così come tutti gli altri prodotti tipici enogastronomici. Anche i componenti del complesso sono della zona, sinonimo che si può fare della buona musica senza spendere cifre esorbitanti. Il tutto, come già detto, allestito e organizzato con cura grazie alla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Ururi. «Un plauso a tutti i ragazzi della ProLoco, da poco costituitasi ma già nell’ottica dell’organizzazione di eventi e serate che sappiano coinvolgere la cittadinanza. Una prima edizione ben riuscita, ben oltre le aspettative, che sicuramente sarà il caso di riproporre anche l’anno prossimo. Nel complesso si può affermare che tutti gli eventi clou dell’estate come il teatro arbereshe, la Notte Bianca, la prima sagra “Tumace me fasule” e la prima edizione di Cantine Aperte sono stati un successo a significare che non è vero che gli ururesi non si vogliono divertire o che non riesce quasi niente, ma al contrario significa che, se le cose sono ben fatte e di un certo livello, la risposta del popolo, come in questo caso, non tarda a mancare!».