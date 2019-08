Anche Bonefro firma per il Contratto istituzionale di sviluppo

BONEFRO. Il comune di Bonefro prosegue sulla strada del Cis.

«Ieri, presso il Comune di Larino, il sindaco di Bonefro ha siglato l’accordo per il Contratto Istituzionale di Sviluppo, così come approvato in Consiglio comunale a Bonefro lo scorso 14 agosto. Attraverso l’accordo inerente lo sviluppo turistico lungo i tratturi, che vede coinvolti diversi comuni molisani tra i quali c’è anche Bonefro, vi è la volontà di procedere con la valorizzazione dei territori rurali, delle risorse e infrastrutture presenti sulla rete tratturale, riqualificandone il patrimonio storico, culturale, ambientale, delle tradizioni della civiltà agropastorale, delle produzioni tipiche agroalimentari e dell'artigianato.

L’obiettivo è creare opportunità idonee a favorire l'implementazione di attività multisettoriali capaci di generare uno sviluppo del territorio anche ecocompatibile con le identità locali. #contrattodisviluppo», il messaggio social del primo cittadino Nicola Giovanni Montagano.