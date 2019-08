TERMOLI. Inaugurerà venerdì 23 agosto alle 19, presso l'atelier 'Settimopiano' in via Cannarsa, la mostra "Mare e olio" di Elio Franceschelli.

Così la descrive il curatore Michele Porsia: “I lavori di Franceschelli vanno dritti al centro della Terra. Per legge di gravità i fluidi leggeri salgono su quelli pesanti. Ma questi liquidi a volte non diventano flussi baumaniamente intesi. Quello che sembra leggero soffoca la vita, la satura. È il caso del petrolio e dei suoi derivati che sanno galleggiare sulle acque dei mari impedendone il respiro. La geografia si complica, il nord schiaccia il sud che reagisce sostenendo l’alto; mentre il basso cede, rivendica la comunicazione del colore, con una “disperata vitalità”. La ricerca artistica di Franceschelli si lega alla tradizione dell’arte povera tutta italiana, al minimalismo storico e, miracolosamente, riesce a dialogare con la ‘pop art’ nordamericana. Ma sa staccarsi, trova una voce dal timbro unico e ultra-contemporaneo legando la sua corda, come un funambolo prima dell’esibizione, ad un impegno politico ed ecologico intrinseco e che coincide con gli aspetti formali; dall’altro fa un nodo sull’asse del pianeta esistenziale.”