Un gruppo di ex militari visita i siti archeologici e culturali di Larino

LARINO. Un gruppo di ex allievi ufficiali di Complemento del 79° corso AUC dell'Arma del Genio di Roma Cecchignola, anno 1975, ogni anno organizza un raduno annuale insieme alle rispettive consorti in una città italiana.

In aggiunta si ritrovano per dei miniraduni in località o aree geografiche di interesse comune. Quest'anno la scelta è ricaduta sul Molise, dove hanno visitato Larino e le sue bellezze storiche e archeologiche.