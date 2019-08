Convalidato l'arresto della coppia di San Salvo trovata in possesso di droga

SAN SALVO. Dovranno restare in carcere C. M. e E.G., la coppia di origine campane ma che risiede a San Salvo e che è stata tratta in arresto dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Agnone perché responsabile di detenzione e spaccio di droga, nonché di detenzione abusiva di munizioni (Leggi).

Infatti nella giornata di ieri, presso il carcere di Isernia, il Gip ha convalidato l'arresto dell'operaio e della casalinga. Il primo è stato associato presso il carcere di Isernia, la seconda a Chieti.

A riguardo l'avvocato Antonello Cerella ha affermato: "I mie clienti si trovano in custodia cautelare in carcere. In settimana parlerò con il Pm e poi valuteremo se fare la richiesta di patteggiamento in continuazione o no per ottenere gli arresti domiciliari".

La coppia, era stata fermata ad un posto di blocco e trovata con 11 grammi di cocaina e la somma 370 euro. Dopo una successiva perquisizione presso l'abitazione a San Salvo erano stati rinvenuti 76 grammi di cocaina, 2.180 euro in contanti ed 1 bilancino elettronico di precisione e 2 cartucce calibro 223.

I due nell'immediatezza erano stati sottoposti gli arresti domiciliari, per poi essere trasferiti in carcere (Leggi). In precedenza la coppia era stata fermata per un reato analogo, infatti lo scorso marzo erano stati sorpresi a vendere droga da un camper (Leggi).