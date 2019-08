Grande attesa per il raduno nazionale del Vespa Club Thermularum

TERMOLI. Si svolgerà sabato 24 e domenica 25 agosto il Terzo raduno Nazionale Vespa club Thermularum "Civitas Thermularum in sagra del Pesce" organizzato dal locale Vespa club Thermularum inserito a calendario del Vespa club d'italia e nell'estate Termolese. Tutto esaurito in città, si partirà da sabato mattina alle ore 8.30 da piazza Donatori di Sangue dove i vespisti depositeranno insieme ai soci AVIS una corona dall' alloro davanti al busto di Formentano, alla presenza del Sindaco Francesco Roberti, dell'assessore Michele Barile e di altre autorità. Dopo il silenzio alla bandiera e l' inno nazionale, si scalderanno i motori delle due ruote per un giro cittadino per raggiungere l'ospedale San Timoteo per donare il sangue in sala donatori.

L'appuntamento sarà per la sera di sabato, sul piazzale del porto dove arriveranno i Vespisti da tutta Italia per la sagra del pesce, fino ad aspettare lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Domenica mattina appuntamento in Corso Nazionale per il raduno dove sono attese 400 Vespa da Roma, Campobasso, Foggia, Trinitapoli, Pagliare del Tronto, Pescara, Verbania, Milano, Larino, Ancona, Guardiagrele, e tante altre. Dopo le iscrizioni e la colazione saranno premiati i Vespa Club presenti e alle 10.30 sarà Don Pio Di Rosario a dare la benedizione a caschi e Vespa, seguirà il taglio del nastro da parte del sindaco Francesco Roberti che aprirà il corteo per le vie cittadine per raggiungere la vicina San giacomo degli Schiavoni per un aperitivo in Vespa. Subito dopo alle 1330 si rientrerà in città per pranzare e degustare piatti locali ai piedi del Castello Svevo, con taglio della torta in spiaggia. E poi non resterà che dare l' arrivederci agli amici vespisti al prossimo anno. Il presidente Jerry Carotenuto ringrazia l'amministrazione comunale,il Comune di Termoli e il comune di San Giacomo degli Schiavoni per l'ottimo lavoro organizzativo, ma ringrazia i tanti sponsor amici del club che ogni anno collaborano e rendono possibile il tutto.