Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, si fa il punto il 23 agosto a Termoli

TERMOLI. Il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, rende noto che domani, alle ore 18, presso la sala della Parrocchia del Sacro Cuore in via Argentina, i componenti designati dai Comitati e Associazioni di Termoli si riuniranno nel gruppo di lavoro per elaborare una proposta comune di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, programmando un incontro allargato per discutere di questo argomento.