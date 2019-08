Giro delle Vigne, ciclismo amatoriale sulle strade di Campomarino

CAMPOMARINO. Con l’avvio della macchina organizzativa, a Campomarino si comincia a cavalcare l’attesa del Giro delle Vigne con la curiosità e la voglia di sapere cosa attenderà i partecipanti all’evento nella data di domenica 1°settembre sotto la regia dell’Extreme Team e del comitato in loco presieduto da Rosario Iacurti.

Un evento reso possibile grazie all'impegno e alla passione dimostrata da ogni singola persona coinvolta, associazione o sponsor locale per questo appuntamento ciclistico su strada inedito nel comune molisano di tradizione arbëreshë che ospita la partenza, l’arrivo e l’articolazione del percorso a circuito in un giro di 6 chilometri da ripetere otto volte all’uscita di Campomarino dopo un tratto in linea iniziale di 2 chilometri comune a tutte e due le fasce di partenza: junior, senior, veterani 1 e 2 (la prima), gentleman, supergentleman A-B e donne (seconda).

La corsa è valida come Coppa Aimanc (Associazione Nazionale Magistrati, Avvocati, Notai Ciclisti): tutti attendono con interesse questo evento pronto a dare il meglio di sé agli occhi del pubblico e degli appassionati in pieno finale di stagione agonistica delle corse su strada.

Le iscrizioni si effettuano sul portale Speedpass Italia al link https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/giro-delle-vigne/