E' ufficiale: la tappa del Jova Beach Party il 7 settembre a Montesilvano

MONTESILVANO. Confermata la nuova tappa del Jova Beach Party che sostituirà quella del 17 agosto che doveva tenersi a Vasto. L'appuntamento è per il 7 settembre a Montesilvano. Oggi pomeriggio alle ore 17 presso la Prefettura di Pescara si è svolta la riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine pubblico alla presenza del Prefetto di Pescara, della società organizzatrice Trident, dell'Amministrazione comunale di Montesilvano e delle forze dell'ordine.

E' lo stesso Jovanotti che sulla sua pagina Facebook annuncia con entusiasmo la conferma dell'evento:

"MONTESILVANO!!!!!! ABRUZZO!!!! posso confermarlo ufficialmente e sono felice di farlo: il 7 settembre JOVA BEACH PARTY sarà sulla spiaggia di Montesilvano!



Valgono i biglietti di Vasto ( e per chi invece non può venire e ha i biglietti di Vasto è aperto il rimborso totale oppure può venire a Milano, andate sul sito trident https://www.tridentmusic.it/ per le info).

Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per tutte le verifiche di incidenza, la progettazione, la pianificazione e tutto quello che serve per poter realizzare per bene un grande evento con JBP.

Abruzzo arriviamo! Sabato 7 settembre!"