La rock band molisana “Hills to the sea” live al Buena Vista

TERMOLI. Grande occasione per il gruppo molisano “Hills to the sea”: la rock band, infatti, si esibirà live, questa sera, sabato 24 agosto alle ore 22, presso il Buena Vista social club - sul lungomare Rio Vivo - durante la terza ed ultima serata della 62a edizione della Sagra del Pesce.

Una grande occasione, dicevamo, per questa band nostrana che si sta facendo conoscere, portando il proprio repertorio in giro per le piazze e per i locali della nostra regione. Cinque ragazzi diversi tra loro, per età e carattere, ma con un’unica passione in comune: la musica.

Riscuotono successo e si lanciano in progetti di alto livello: Alessio Di Tiello, cantante, Gianmarco Scarpone, batterista, Edoardo Petti, chitarrista, Matteo Somma, bassista e Giacomo De Ruvo, chitarrista, sono pronti per questa nuova serata a ritmo di musica rock, in attesa dello spettacolo pirotecnico - in scena a mezzanotte dal Porto turistico - del grande evento che chiude quasi ufficialmente l'estate termolese.

Energia ed emozioni assicurate! Non mancate!