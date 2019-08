Incidente stradale sulla statale 17 al bivio Santo Spirito, due feriti

ISERNIA. Due lievi feriti in un incidente stradale sulla Statale 17, in prossimità del bivio di Santo Spirito, a Isernia. Probabilmente, l'incidente, a causa della forte pioggia caduta. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture, il personale del 118 ha prestato le prime cure agli automobilisti e la Polizia Stradale ha effettuao i rilievi di rito.

L'Anas in termpi brevi ha riaperto l'arteria stradale.