A Petacciato una cena benefica per costruire un pozzo in Togo

giallorossi «Scompaiono le vecchie glorie e il calcio a Termoli si dissolve»

TERMOLI. «È proprio vero: il calcio a Termoli si è dissolto. Non soltanto dal punto di vista del calcio giocato, ma anche, e soprattutto, per i valori sentimentali ai colori sociali che lo rappresentava». Questo il ricordo di Luigi Rosati in seguito alle recenti scomparse legate