Allerta per temporali e rischio grandine sulle aree interne domani 25 agosto

CAMPOBASSO. Il servizio di Protezione Civile della regione Molise dichiara un’allerta meteo gialla a partire dalla tarda mattinata di domani, domenica 25 agosto, e per le successive 6-9 ore. Si prevedono possibili fenomeni temporaleschi da isolati a sparsi con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sulle zone interne ed appenniniche.

Le precipitazioni potranno essere caratterizzate da una maggiore puntuale intensità, nonché da rinforzi della ventilazione dai quadranti settentrionali, eventi grandinigeni localizzati e fenomeni elettrici.

Sono previsti fenomeni localizzati di:

• erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate;

• ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

• innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc);

• scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

• danni localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture leggere o oggetti instabili.

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. In caso di rovesci e temporali intensi si potrà verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, con fenomeni caratterizzati da una maggiore puntuale intensità e rapidità di evoluzione, inoltre si potranno riscontrare ulteriori effetti dovuti a fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento in associazione ai fenomeni.