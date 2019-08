ISOLE TREMITI. Grandissimo successo a San Domino, nelle Isole Tremiti, per la prima edizione del Capa Tosta Street Art. Si è svolto ieri sera l'evento organizzato dal Capa Tosta, tiki bar aperto da tre stagioni in via prefetto Cesare Mori, la stessa via è stata chiusa al traffico e al posto delle auto vi erano gli artisti di strada, un trampoliere, un funambolo, due pittori, una statua e la ragazza delle bolle la quale ha incantato gli ospiti più piccoli che l'hanno definita magica. Nel giardino del locale invece si cantava intorno alla band Uva Rara. Bellissima serata che ha riunito isolani e turisti incuriositi dagli artisti di strada e attratti dal profumo della porchetta. Si ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l'ottima riuscita della festa, in particolare la Navigazione Libera del Golfo e il suo capitano Paolo Venanzio. Il Capa Tosta Street Art sarà svolto ogni estate... il divertimento continua.