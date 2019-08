Incidente sull'A14, code di 4 km sulla carreggiata Nord

VASTO. Intorno alle 12 un incidente è avvenuto in A14, all'altezza del casello di Vasto Nord. Quattro le persone che hanno riportato lievi traumi: tre di queste sono state medicate sul posto, mentre una donna con problemi ad una gamba è stata trasportata presso l'ospedale di Vasto dai sanitari del 118.

Il sinistro si è verificato al km 436 ed ha generato circa 4 km di coda per via delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto la Polizia Stradale di Vasto Sud e il personale di Autostrade per l'Italia.

Questi ultimo hanno segnalato che "sulla A14 Bologna-Taranto in direzione Pescara, è stato risolto l'incidente verificatosi all'altezza del km 436 tra Vasto sud e Val di Sangro, ci sono 4 km di coda in diminuzione e si viaggia su tutte le corsie disponibili.

Il personale di Autostrade per l'Italia è sul posto per segnalare la presenza della coda e velocizzare il passaggio dei veicoli."