Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

Via Germania Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Mentre una moltitudine di persone si affannava e faceva file estenuanti per gustare vaschette di pesce fritto giù al porto nella tradizionale Sagra del pesce e pure a tratti sotto la pioggia, c'è chi invece ha messo in piedi una sorta di grigliata all’aperto nel quartiere Sant’Alfonso, in piccolo una sagra del torcinello, dell'arrosticino e costolette di maiale, vino e birra a fiumi e pure dolci tradizionali termolesi e napoletani.

Questa cosa è stata creata in via Germania 3 presso la premiata officina meccanica di Luigi Gatta.

Un gruppo di amici consolidati, non nuovi a queste reunion mangerecce; infatti alla Vigilia di Natale accade questo per gli auguri, alla vigilia di Capodanno lo stesso, come pure a quella di Pasqua ed ora anche a chiusura dell'estate.

Insomma bastano una decina di amici affiatati e un po' d'iniziativa e come diceva la famosa canzone di Nino Manfredi: “Un par de scarpe nove e poi girà tutto il monno”, “Tanto pe' cantà e pe fa la vita meno amara e anche tanto pe' magna”.

Ringraziamo l'amico Luigi Gatta per averci invitato a questa gustosa iniziativa e così in una serata abbiamo partecipato ad una sorta di maratona mari e monti.