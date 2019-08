Rubata una Fiat 600 sulla costa Adriatica, l'appello della proprietaria

SAN SALVO. È accaduto la scorsa notte, durante i fuochi d'artificio, il furto di una Fiat 600 bianca in sosta nel parcheggio antistante il complesso lo Zodiaco, sul lungomare di San Salvo.

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri, ma la proprietaria A. M. M. lancia un appello a chi dovesse vedere l'auto targata DD727DR. "Il danno non è solo economico, da domani non so come andare a lavoro!".

