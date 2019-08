MONTEMITRO. Il 24 agosto, nonostante la pioggia, la serata, che ha visto protagonista la cantautrice Lara Molino, è davvero riuscita. Centinaia di persone sono accorse al “Giardino dei Ciliegi”, fattoria sociale di Montemitro (CB), per non perdersi uno degli ultimi appuntamenti estivi della Molino. Tra il pubblico, non solo cittadini molisani, provenienti dai paesi limitrofi, ma molti turisti, provenienti da fuori regione, giunti in Molise per le vacanze. Lo spettacolo si è svolto al chiuso, all’interno di uno splendido salone della fattoria sociale. Il concerto, applauditissimo e molto gradito dai partecipanti e dagli organizzatori della serata, è durato circa un’ora e mezza. Lara Molino, voce e chitarra, è stata accompagnata dalla fisarmonica del formidabile Maestro Giuseppe Di Falco.

Un duo davvero affiatato che ha saputo incantare il pubblico presente. La cantautrice, durante lo spettacolo in cui ha presentato le sue canzoniin lingua abruzzese, ha ricordato l’importanza dell’identità e delle origini di ciascuno, della bellezza dei dialetti, dello stare insieme, elevandosi, attraverso la cultura. Ha introdottole sue canzoni con maestrìa, affascinando gli ascoltatori, indossando talvolta dei cappelli per interpretare alcuni personaggi, come il folletto Mazzemarèlle o il brigante Giuseppe Pomponio. Ad aprire lo spettacolo, la compagnia teatrale “Sipario Bisaccia”. Presente alla manifestazione il sindaco di Montemitro, Sergio Sammartino.