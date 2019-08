Tony Vaccaro si racconta a Bonefro il 29 agosto

BONEFRO. Tony Vaccaro ed il firmamento della sua Bonefro , la sua visione estasiante della natura e della vita Umana. La vita, unico mezzo per poter infondere bellezza mediante la visione globale di un mondo che racchiude la voglia di vivere nel presente con il ricordo di chi della vita e della preservazione dell’essere ( i genitori , tutti i genitori ), ne han fatto unica bandiera. Condivisione, passione, aggregazione, modernità, arte , musica e vitale confronto nel mondo dell’accoglienza, tutto questo nelle foto di Tony VACCARO, tutto questo a Bonefro il 29 agosto 2019 presso l’ex Convento Santa Maria delle Grazie a partire dalle ore 18,00.

Una voglia di trascendere per vivere momenti indimenticabili, tutto in una serata grazie alla presenza di Tony Vaccaro ed alle note fotomusicali di Lino Rufo che esalteranno la bellezza di uno sguardo; dei ragazzi con l’ombrello; del vecchio bonefrano; sino agli scatti di una guerra che diventa Pace e che riscopre il vero senso dell’amicizia.

La deriva è in noi, fermiamola osservando e mirando quanto di bello Tony ci regala con la sua arte, con i suoi occhie nella speranza che si possa tornare a parlare di liberazione con un Bacio…

Una serata che vedrà ripercorsa la vita di Tony Vaccaro, nome d'arte di Michelantonio Celestino Onofrio Vaccaro (Conosciuto anche come Michael A. Vaccaro), sin dalla nascita e specificatamente per i suoi 17 anni vissuti a Bonefro, prima di partire per la Guerra tornando negli Stati Uniti al richiamo della Patria. Noto per le sue foto scattate in Europa nel 1944 e nel 1945 ed in Germania subito dopo la seconda guerra mondiale,dopo la guerra, divenne un celebre fotografo di moda e lifestyle per riviste statunitensi.

L’occasione è ghiotta per proiettare un filmato che racchiude la sua lunga vita , la famiglia, il successo, le sue macchine fotografiche, la sua felicità nel parlare della “ sua Bonefro”.

Presente Tony Vaccaro, verrà intervistato da Maurizio Varriano, coordinatore dei Borghi d’Eccellenza, accompagnato dalle musiche di Lino Rufo , non prima dei saluti istituzionali da parte del Sindaco di Bonefro che con l’intera Amministrazione ha voluto ed organizzato l’evento che avrà un culmine a sorpresa.