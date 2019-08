CASACALENDA. Con il risultato finale di 3 set a 0, la squadra del Roxy Bar si aggiudica l’edizione 2019 della Fantapallavolo di Casacalenda battendo i Misfits in un’avvincente ed entusiasmante partita giocata sabato sera nella palestra “Angelo Licursi” del Istituto Comprensivo.

Il torneo, appuntamento fisso dell’estate kalendina da diversi anni, ha visto la partecipazione di undici squadre miste affrontarsi divise in due gironi. Le prime due classificate, di ciascun girone, hanno disputato le semifinali e poi le finali.

Sul podio, oltre alla squadra del Bar Roxy di Casacalenda e dei Misfits di Santa Croce di Magliano, si sono posizionati terzi i ragazzi del Bar Mabel che hanno avuto la meglio, nella finale per il 3° e 4° posto, sui Bagnanti.

Il torneo, iniziato il 16 agosto, ha avuto un unico filo conduttore: divertimento e correttezza. La giusta competizione tra le squadre ed un sano pizzico di rivalità, hanno decretato i vincitori.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un ricordo dell’iniziativa e sono stati premiati anche la miglior giocatrice Carlotta Frenza, il miglior giocatore Gabriele Massari, la più giovane Eliana Gammieri e il meno giovane Domenico Parisi. Riconoscimenti alla carriera ai veterani Franco Bavota, Paolo Spina ed Elio Morelli. Sebastiano Scardera e Francesco Pietracupa hanno ottenuto il premio miglior attacco e Aurora Montaldo come miglior difesa. Le fasce di Miss e Mister Fantapallavolo 2019 ad Annamaria Berardi e Michele Pietracupa.

Tanto pubblico ha fatto da cornice a tutte le gare disputate e numerose sono state le presenze registrate anche dai paesi limitrofi a Casacalenda. Lo sport come momento di aggregazione e relax in questa estate che sta volgendo al termine.

“Maria Ferrao e gli Standisti sono stati i pilastri di questo torneo – dichiara Antonio Rosa presidente della Polisportiva – a loro il mio principale ringraziamento per il lavoro di volontariato fatto che ha consentito che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Agli arbitri volontari Pardo Silvano, Franco Bavota e Maurizio Mendozzi uno speciale ringraziamento da parte della Società sportiva tutta. L’evento estivo ha coinvolto, come sempre, tutto il paese, i villeggianti che lo hanno affollato e molte famiglie hanno trascorso le serate in nostra compagnia. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere all’altezza del compito ed i complimenti che abbiamo ricevuto alla fine del torneo ci compensano dei sacrifici che ognuno di noi ha fatto per la buona riuscita della manifestazione. Anche la nostra Sindaca, a nome dell’Amministrazione, si è complimentata con noi ed ha partecipato alla serata finale rinnovando la collaborazione con la nostra Società e incitandoci a proseguire nel lavoro che stiamo facendo con i giovani.

Il settore volley della Polisportiva, tra qualche settimana, tornerà ad allenarsi e sarà rinnovata la collaborazione con le Scuole di Casacalenda nel progetto che, insieme, portiamo avanti da due anni ormai”.