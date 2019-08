TERMOLI. Una coppia di residenti in via Nino Bixio ci scrive esasperata dalla ripetuta mancata raccolta della plastica e non solo. «Questa era la situazione del 15 agosto prima della raccolta "straordinaria" del pomeriggio. L'uomo in foto è mio marito: preso dalla disperazione ha fatto da sé.

Ho parlato con gli operatori della Rieco, ma a tutt'oggi nulla è cambiato».