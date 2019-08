TERMOLI. Anche quest’anno il Lions Club Termoli Tifernus organizza la raccolta fondi denominata Termoli d’amare, voluta dal presidente Paolo Panichella con la collaborazione del governatore della Misericordia Romeo Faletra.

Si è giunti alla 4° edizione di questo service, ideato dall’attuale presidente di zona Mariangela Martella, con il consenso unanime e la partecipazione dei soci del club.

Nelle precedenti edizioni, è stata raccolta e devoluta la somma di circa € 30.000. Un grande successo per il quale il Lions Club Termoli Tifernus è stato considerato l’ottavo club al mondo per donazioni e orgoglio della città di Termoli e del Distretto 108a.

Mossi dal solito entusiasmo che contraddistingue l’associazione lionistica, la stessa rinnova, quindi, l’invito a partecipare alla serata di solidarietà, resa possibile anche grazie al prezioso contributo del team Nicola Vizzarri.

L’evento si terrà il giorno 29 agosto a partire dalle ore 19, nel piazzale esterno della sede della Misericordia in via Biferno n. 20/22.

Costo del biglietto € 10,00: pasta all’amatriciana, frittura di pesce e bevanda.

La somma raccolta sarà impiegata per l’acquisto degli arredi per il villaggio di Corgneto e per l’acquisto di carrozzine per disabili idonee per l’accesso sia alla spiaggia che al mare.