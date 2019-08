Rifiuti in via Bixio Copyright: Rieco

TERMOLI. La Rieco Sud risponde con una nota di chiarimento ai residenti di via Nino Bixio che lamentavano il mancato ritiro dei rifiuti. «In merito all'articolo pubblicato su questa testata sul presunto disservizio della raccolta della plastica e dei metalli in via Nino Bixio si precisa che i ritiri avvengono regolarmente il venerdì, giornata di raccolta delle frazioni di queste tipologie di rifiuto.

La criticità evidenziata dall'utente è probabilmente dovuta all'aumento nella stagione estiva dei condomini che conferiscono i rifiuti nelle batterie dei contenitori in questione. In un'ottica collaborativa al fine di ripristinare il decoro e l'igiene urbano la Rieco Sud ha già provveduto a incrementare tali batterie con altri contenitori gialli per la raccolta della plastica».