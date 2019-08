Colletorto si prepara ai festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista

COLLETORTO. Con fede e sentita devozione, la comunità di Colletorto rinnova i solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono del paese, del quale si ricorda il martirio nella giornata del 29 agosto. Il triduo di preparazione è iniziato lunedì 26 con il rosario meditato, la santa messa (mercoledì 28 alle 18.30 la messa si tiene in Corso Vittorio Emanuele). Mercoledì 28 dalle 22 alle 7 del mattino è prevista anche l'adorazione eucaristica comunitaria.

Giovedì 29 agosto, solennità di San Giovanni Battista, è fissata una prima messa alle 8.30. Nel pomeriggio, alle 17.30, messa solenne concelebrata da padre Franco Gitto Ofm e dal parroco padre Vincenzo Bencivenga. Animazione liturgica a cura del coro parrocchiale diretto da Rino Di Rosa. Al termine, processione lungo le vie del paese.

Il programma ricreativo prevede, in serata, il concerto dei Senza Resa Vasco Tribute band composta da Antonio Renzone (voce), Mario Canfora (batteria), Samuele Coppola (basso), Gaetano Lo Surdo (chitarra solista), Alex Scripilliti (chitarra ritmica), Emanuele Acucella (sax, cori e tastiere). Sono stati premiati da Diego Spagnoli al "Cover Band Festival" come miglior cover band di Vasco in Italia. La Parrocchia e il Comitato feste ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione della festa.