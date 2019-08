Contro i pregiudizi e lo stigma: la vita nel Csm diventa un film

TERMOLI. Martedì 3 Settembre, alle 11,30, presso il Centro di Salute Mentale di Termoli, in via del Molinello 1, si terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto "FotograficaMente", da circa un anno attivo presso i vari Servizi che ruotano intorno al Csm stesso. Nell'ambito dei progetti riabilitativo/terapeutici rivolti all'Utenza e interagendo con gruppi e istituzioni che promuovono cultura, il Csm (nel caso specifico con impegno maggiore del Centro Socio-lavorativo) ha interagito negli ultimi mesi con il Gruppo In to the frame, attuando un articolato percorso mediato dalle immagini. È stato raccolto materiale per raccontare la vita di coloro che quotidianamente frequentano il Centro di Salute Mentale e i suoi "satelliti" (Centro Socio-lavorativo in primis, Crp di Casacalenda, Centro Diurno di Termoli): gli utenti, le loro famiglie, i professionisti che li seguono. Sono state effettuate videoriprese e foto, con grande attenzione alle persone e alle normative, riprendendo le azioni e i momenti all'interno degli spazi di cura e di vita degli Utenti. Il tutto attraverso scatti fotografici e video-interviste. E' stato quindi prodotto un film della durata di circa 100 minuti ed è prevista la pubblicazione di un libro fotografico in cui gli scatti dei fotografi, affiancati ai testi di alcuni operatori del CSM, raccontino delle storie che diano alla comunità locale l'opportunità di toccare con mano, entrando nel merito della questione, una realtà poco conosciuta e spesso filtrata da pregiudizi e atteggiamenti stigmatizzanti. Il film, dal titolo appunto FotograficaMente, sarà distribuito in un circuito nazionale e internazionale, sia con finalità scientifiche sia come prodotto cinematograficamente significativo nell'ambito del documentario-intervista-dossier.

Con il Csm di Termoli è Partner e co-promotore il gruppo In to the frame, collettivo fotografico composto da Rossella Dargenio, Nicola De Leo, Davide Di Lalla ed Elena Vizzoca, che si pone l'obiettivo di "raccontare" le realtà della nostra epoca attraverso un linguaggio ormai sempre più diffuso e riconoscibile, quello della fotografia e del cinema. L'operato di In to the frame è frutto di costante confronto tra esperienze esistenziali assai differenti, ed è per questo intriso di molteplici valori e di attenzione alla sensibilità verso i diversi modi d'essere e di pensare. Il progetto documentaristico FotograficaMente ha voluto porre l'attenzione sulle persone, protagoniste di un racconto poche volte narrato e, ancor meno, ascoltato. Lo spettatore ha l'occasione di visitare i luoghi del Centro di Salute Mentale di Termoli e dei Servizi a esso collegati, conoscerne membri dell'equipe, i fruitori, le attività svolte, con sguardo privo di qualsiasi tipo di pregiudizio e di intrusività.