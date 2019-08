Prodotto topico, gran menzione per la pasta alla mollica di San Martino in Pensilis

SAN SALVO. Si è svolta al centro di San Salvo lafinalissima del Prodotto Topico, che ha chiuso le cinque tappe di San Salvo Marina (per due sere), Casalbordino, Montenero ed Agnone. La giuria, presieduta da Raimondo Pascale, ha proclamato tra gli oltre 70 partecipanti i seguenti vincitori: per la categoria prodotti le panelle con ventricina di Scerni, per la categoria primi piatti il cavatello in guazzetto di Vasto, per la categoria secondi piatti il cous cous del Marocco, per la categoria dolci il bocconotto di Pollutri e per la categoria liquori ilgenzianotto di Ripateatina.

Mentre ricevono due gran menzioni del Comitato organizzatore la pasta alla mollica di San Martino in Pensilis (per la più ampia e dinamica partecipazione comunitaria dei Giovanotti) e il ciff e ciaff di ventricina di Fossacesia (per la creatività ed innovatività di Meghi Basilico). Le pergamene con le predette risultanze saranno consegnate il prossimo 15 settembre a Sant' Agata di Esaro (Cosenza), dove si svolgerà l' assemblea di RicercAzione, aperta per l' occasione agli amici del Topico, allo scopo di valutare il Regolamento 2020, che conterrà le proposte per le tappe topiche estive e che si terranno a luglio ed agosto del prossimo anno.

Il presidente Orazio Di Stefano ha ringraziato gli Amici delle tradizioni di Cesario Raspa e Gabriele D'Alfonso per aver musicalmente animato spontaneamente e generosamente la finalissima del Prodotto topico 2019.