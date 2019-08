Muore il produttore del Jova Beach Party Tomaso Cavanna: «Il tuo è un sorriso indimenticabile»

VASTO. E' morto all'età di 44 anni Tomaso Cavanna, uno dei più noti producer nel campo della musica in Italia. Con la sua "Opossum Agency", stava seguendo il "Jova Beach Party".

Lorenzo Cherubini lo ha ricordato così sul suo profilo Instagram: «Aspettavamo per festeggiare il tuo compleanno oggi nel backstage e poi stasera con i piedi nella sabbia a ballare. È difficile da credere che non ci sarai, ma come si fa? Edy tutti noi ti abbracciamo forte, oggi la musica in spiaggia è dedicata al vostro grande amore e al sorriso indimenticabile del nostro Tomi».