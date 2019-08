Micio sofferente con ferita alla bocca, chi può prenderlo in custodia?

TERMOLI. Questo splendido esemplare di gatto è un assiduo frequetatore, assieme ad altri suoi simili, della zona del trabucco sulla banchina sud di Termoli dove i fratelli D'Abramo hanno la vendita di frutti di mare. Ormai questi piccoli felini sanno che Antonio, uno dei fratelli D'Abramo, verso le 19 prepara loro un succolento piatto di rimasuglie ittiche.

Ad uno di questi esemplari, da come vedete in foto, qualche giorno fa gli è capitato però un guaio non di poco conto. Evidentemente, mentre cercava cibo per strada, gli si è conficcata nel labbro una spilla o qualcosa del genere a forma di ancora che lo fa molto soffrire.

Antonio ha cercato di aiutarlo, ma il gatto non si fa toccare e fugge; ha dunque pensato di rivolgersi a noi per fare una sorta di appello a chi magari, leggendo l'articolo, potrà dare indicazioni su qualche associazione a Termoli che possa accudire questo micio a liberarsi da questa appendice dolorosa che probabilmente alla lunga potrebbe causargli dei problemi ancora più seri.