Fca Plastics Unit di Atessa, Cobas pronti allo sciopero su recuperi e straordinari

ATESSA. Ancora scioperi alla Fca Plastics Unit di Atessa, proclamati in una nota dai Cobas Chieti. "Le solite sigle sindacali firmatarie di contratti, mentre tutti sono in vacanza (i più fortunati in questi casi), effettuano manovre con la dirigenza di FCA – SEVEL. Firmano la nuova turnazione di lavoro, trasferendo la pausa mensa nell’ultima mezzora con possibilità di uscita anticipata (come si deduce in un verbale di riunione del 21 agosto 2019 in Sevel).

Oppure di ridurla di un’ora sul sabato pomeriggio, ovviamente in perfetto stile di “democrazia sindacale maggiormente rappresentativa”senza convocare assemblee retribuite alla FCA Plastics Unit di Atessa.

La verità è che stanno stravolgendo vita dei lavoratori, penalizzando il salario, addirittura non riconoscendo la maggiorazione dello straordinario...

Siamo prigionieri del CCSL:

- Perché così facendo non si migliora la qualità della produzione, diminuendo si l’orario settimanale, ma peggiorando l’intensità dei ritmi di lavoro, con relativo stress;

- Perché chi lavora, non ha più tempo per se e per la famiglia. Insomma ci vogliono ridurre da persone a uomini-macchina !

Perciò confermiamo gli scioperi del recupero produttivo e degli straordinari:

SCIOPERO

Recupero di Sabato 31 agosto 2019 (Turno C) 6:00 – 14:00;

Straordinario di Sabato 07 settembre 2019 (Turno B) 6:00 – 14:00;

Straordinario di Domenica 08 settembre 2019 (Turno B) 22:00 6:00."