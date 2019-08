Grande sensibilità, già più di 30 donatori di sangue a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Anche a San Martino in Pensilis i donatori sono stati sensibili alla richiesta di sangue fatta dagli ospedali,» fa sapere il presidente della locale sezione dell'Avis Giovanni Iannone. «Alla nuova sede di via Marina hanno donato più di 30 persone. Un ringraziamento al dottor Spagnuolo ed alla sua equipe».

Chi volesse donare può contattare Iannone al 3492680317.