Calcio, venerdì la presentazione dei calendari di eccellenza e promozione

RIPALIMOSANI. Venerdì 30 agosto con inizio alle ore 18 presso la sala convegni del C.R. Molise Figc-Lnd in Via Alcide De Gasperi a Ripalimosani, avrà luogo la riunione ufficiale di inizio attività, riservata alle società partecipanti ai Campionati di eccellenza e di promozione, nel corso della quale si terrà la presentazione dei calendari dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione per la stagione sportiva 2019/2020.

Alla manifestazione interverranno i componenti del Consiglio direttivo del C.R. Molise, il Presidente del CRA Molise, nonché autorità sportive, politiche e istituzionali della Regione.