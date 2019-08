'La voce del buio', sabato si presenta il progetto di lettura per non vedenti

TERMOLI. «Ci sono libri che sono rimasti nel nostro cuore, diventando parte integrante della nostra vita. Vi è mai capitato, una volta arrivati all’ultima pagina, di rimanere due minuti in silenzio ripensando a tutto quello che avevate letto o, meglio, vissuto? Sicuramente sì. Questo succede perché i libri hanno il potere di cambiarci la vita».

I responsabili del progetto 'La Voce del Buio', il primo ed unico portale di audiolibri molisano, vi invitano all'evento che si terrà sabato 31 agosto al Sottovoce Caffè. Un incontro di lettura spontanea sotto le stelle, in cui raccontarsi attraverso le pagine care ad ognuno di noi. Ognuno potrà portare il proprio 'libro del cuore' e leggerne qualche pagina.

‘La Voce del Buio’, progetto dell'Ansi Campobasso, ha pubblicato in quattro mesi 98 audiolibri destinati a non vedenti, ipovedenti e con difficoltà nella lettura. Conta 120 utenti in tutta Italia, oltre che 160 donatori di voce impegnati nella registrazione degli audiolibri.

L’incontro, organizzato con la collaborazione di Creatori di Sorrisi, vedrà la partecipazione di alcuni donatori di voce che racconteranno la loro esperienza di lettori e volontari della lettura, dimostrando quanto possa essere semplice e al contempo appagante condividere un libro diventandone narratore ufficiale. Si avrà modo di conoscere meglio il progetto e tutti i suoi sviluppi futuri, nati anche grazie alle competenze e alla professionalità dei volontari. Saranno inoltre ospiti alcune rappresentanti dell’associazione “Mai più sole. Non una di meno”.

«Vi aspettiamo, insieme alle vostre pagine del cuore, sabato 31 agosto al Sottovoce Caffè in via Martiri della Resistenza a partire dalle 20.30. Scoprirete quanto è semplice donare luci e colori a chi non può vederli».