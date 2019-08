Cinque splendidi micini cercano una famiglia

TERMOLI. E mentre sta per avviarsi una campagna di sensibilizzazione alla sterilizzazione, sono stati salvati da morte certa e accuditi amorevolmente insieme alla loro mamma 5 gattini che ora cercano casa in vista della fine dell'estate. I mici sono pronti all'adozione. Per info e contatti scrivere all'Ufficio legale Anpana (studiolegalesuaria@yahoo.it).