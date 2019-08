Il saluto di Bellotti alla preside Chimisso: «Lascia una grande eredità»

disservizi «Perché per errori altrui devo perdere due giorni alle Poste?»

TERMOLI. Ci scrive un cittadino termolese arrabbiato per un disservizio postale di non poco conto, che si protrae da circa 10 giorni. «Il 19 agosto scorso ho trovato attaccato all'esterno del mio portone condominiale (alla mercè di chiunque passasse lì davanti, nella trafficata via