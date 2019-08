Colletorto, riuscita la festa patronale in onore di San Giovanni Battista Copyright: Comune di Colletorto

COLLETORTO. Con fede e sentita devozione, la comunità di Colletorto ha rinnovato i solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono del paese, del quale si ricorda il martirio nella giornata del 29 agosto al termine del triduo di preparazione che ha previsto messe, meditazioni, rosario, adorazione eucaristica comunitaria notturna). In tanti hanno preso parte alla messa solenne concelebrata da padre Franco Gitto Ofm, dal parroco padre Vincenzo Bencivenga, don Angelo Castelli, padre Raffaele Tosto e don Giovanni Licursi. La liturgia è stata animata dal coro parrocchiale diretto da Rino Di Rosa alla presenza delle autorità civili e militari. La processione lungo le vie del paese, con la statua piccola del Santo portata in spalla, è stata condizionata dalla pioggia che ha reso necessario il rientro anticipato.

Il programma ricreativo ha previsto, in serata, il concerto dei Senza Resa Vasco Tribute band con la partecipazione dei musicisti storici di Vasco Rossi: Andrea Braido, Andrea Innesto e Alberto Rocchetti. La cover è composta da Antonio Renzone (voce), Mario Canfora (batteria), Samuele Coppola (basso), Gaetano Lo Surdo (chitarra solista), Alex Scripilliti (chitarra ritmica), Emanuele Acucella (sax, cori e tastiere). Sono stati premiati da Diego Spagnoli al "Cover Band Festival" come miglior cover band di Vasco in Italia. Il suggestivo spettacolo di fuochi d'artificio, a cura di Fernando Timperio, ha concluso la serata grazie alla tregua concessa dal maltempo e numerose presenze giunte dall'intero territorio. La Parrocchia e il Comitato feste ringraziano l'amministrazione comunale e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa patronale rinnovando sempre l'invito a condividere momenti di fede e aggregazione.