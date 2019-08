"Le stanze interiori", domenica a Colletorto la raccolta di poesie di Tiziana Antonilli

COLLETORTO. Domenica 1 settembre a Colletorto piovono libri. Incontro con la poetessa Tiziana Antonilli per presentare la sua ultima raccolta "Le stanze interiori". Ai piedi del bel portale della Chiesa del Purgatorio, alle ore 18, sarà il professor Luigi Pizzuto a presentare nei dettagli la nuova pubblicazione della poetessa campobassana, parte integrante di un progetto cultura teso ad esaltare il linguaggio della poesia.

Tiziana Antonilli è nota per dare voce ad un lessico sensibilissimo, martoriato, oggi, da forme comunicative spoglie ed aggressive. L'autrice difende a denti stretti il sussulto, il chiarore e la luce dei toni intimi. Essenza creativa dell'essere persona. Ha pubblicato "Incandescenze", "Pugni ed humus", "Prigionieri", "Nove racconti più due". Ha tenuto laboratori di poesia nel Molise e in Friuli Venezia Giulia. Ha vinto il Premio Eugenio Montale ed è autrice del recital "Poesia in musica".

L'incontro con la poesia si deve all'Associazione La Coccinella, alla Pro Loco e al Comune di Colletorto.