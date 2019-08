Assistenza in nero ai malati, bufera dopo il blitz notturno al Cardarelli

CAMPOBASSO. Blitz notturno, fra ieri e oggi, dei Nas all'ospedale Cardarelli. Durante i controlli sul personale infermieristico è stata verificata la presenza di personale che assisteva senza contratto e autorizzazione i ricoverati. Più di trenta gli attenzionati dai Carabinieri, che stanno ancora svolgendo accertamenti.

C'è il sospetto che le badanti private non avessero dichiarato la propria attività lavorativa per non perdere diritto all'assegno di disoccupazione o al reddito di cittadinanza.