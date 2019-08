Dal Ministero fondi per l'edilizia popolare, oltre 617mila euro al Molise

ROMA. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ripartisce 250 milioni di euro a Regioni e Provincie autonome per finanziare programmi di edilizia residenziale sociale. In particolare, al Molise spetteranno 617.135,50 euro.

Lo schema di riparto era stato originariamente approvato con Decreto Ministeriale del 4 luglio scorso, e sul quale si è espresso anche il Cipe (comitato interministeriale per la programmazione economica), recependo le raccomandazioni espresse dalle Regioni in Conferenza Unificata e consentire così la presentazione delle proposte da ammettere a finanziamento anche agli ex Iacp competenti per territorio, permettere la possibilità di finanziare nelle regioni assegnatarie di importi superiori a 10 milioni più di due proposte di intervento e sottoporre ad intesa della Conferenza unificata il decreto interministeriale di approvazione dell’elenco dei comuni ammessi a finanziamento.