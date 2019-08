No al gasdotto, i Discoli del Sinarca di nuovo in sit-in lunedì a Montecilfone

MONTECILFONE. Il comitato “I Discoli del Sinarca” comunica che lunedì 2 settembre, a partire dalle ore 08.30, si svolgerà un sit-in per ribadire ancora una volta la contrarietà all’inizio dei lavori nel bosco Corundoli di Montecilfone, «un eccezionale serbatoio di biodiversità minacciato dal passaggio del gasdotto Larino - Chieti. I lavori inizieranno nonostante la delibera con la quale il Consiglio comunale di Montecilfone, a dicembre dello scorso anno, ha concesso la servitù di passaggio a Gasdotti Italia, sia illegittima poiché l’intera area, circa 80 ettari, essendo gravata da uso civico non è di proprietà del Comune.

A seguito di tale decisione è stata inoltrata all’allora sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta, la richiesta di revoca in autotutela della delibera in questione. A sostegno di tale richiesta furono raccolte oltre 1500 firme che non possono essere ignorate. Nei prossimi giorni presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica di Larino affinché quest’ultima accerti eventuali responsabilità penali in capo ai soggetti coinvolti».

Il Comitato “I Discoli del Sinarca” invita tutti i cittadini molisani, non solo quelli di Montecilfone, a partecipare al sit-in: «la lotta per la difesa dei beni comuni non ha campanili».