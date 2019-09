Veterinario rimuove lo spillone dal labbro del micio

TERMOLI. Vi ricordate quando pochi giorni fa vi parlammo di un gatto che, per via di un amo a forma di ancora che gli si era conficcato nel labbro, oltre che soffrire, non poteva più mangiare e che a lungo andare, avrebbe potuto avere altri tipi di problemi?

Bene, questo gatto che puntualmente gironzolava al porto, vicino alla porta del banco di prodotti ittici dei fratelli D'Abramo - gli stessi che ci hanno segnalato il problema - oggi grazie anche ai tanti consigli ricevuti, sta bene.

Un buon veterinario è riuscito a togliere quell'amo dal labbro del povero felino. Ora, ci fa sapere Antonio, il piccolo animale si è liberato da quel brutto e doloroso fastidio ed è tornato, assieme ai suoi amici, a giocare e, quel che più conta, a mangiare.