Camera ardente in sala consiliare per Mario Totaro, funerali alle 17.30 a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Camera ardente allestita nella sala consiliare del comune di San Martino in Pensilis per rendere l'omaggio a Mario Totaro, deceduto ieri nella sua abitazione. I funerali del politico molisano, già sindaco e consigliere regionale, hanno luogo oggi pomeriggio dalle 17.30 presso la chiesa madre di San Martino in Pensilis.