Veicoli al crocevia Controversie stradali: varie ed eventuali

Primo quesito di un lettore. La domanda è: una opposizione al Giudice di prossimità interrompe i termini per effettuare il pagamento di una sanzione in misura ridotta? In un caso del genere una Polizia locale ha eccepito che, se il ricorso sia stato rigettato ed il verbale confermato,