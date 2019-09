Morte di Mario Totaro, proclamato il lutto cittadino a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Sindaco a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Comunità di San Martino in Pensilis esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Mario Totaro, uomo di straordinaria umiltà e moderazione, qualità spese nel corso della sua lunga attività politica come Consigliere Comunale, Sindaco del nostro Comune, Consigliere e Assessore Regionale.

In accordo con la famiglia, la camera ardente è stata allestita nella Sala del Consiglio Comunale. l funerali avranno luogo oggi, 02 settembre, alle ore 17:30 presso la Chiesa San Pietro Apostolo. In concomitanza con i funerali è stato proclamato il lutto cittadino.