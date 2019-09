La Capitaneria di Porto cerca un marittimo a bordo del "Pandora"

TERMOLI. La Capitaneria di Porto informa che alle ore 9 del giorno venerdì 6 settembre verrà effettuata una chiamata d’imbarco per marittimo italiano, in possesso dei titoli professionali di “Capo barca per la pesca costiera e motorista abilitato”, iscritto nel registro pescatori, in regola con la vigente normativa sanitaria, disponibile ad imbarcare in qualità di “Comandante e conduttore di macchina” con contratto c.c.n.l. settore pesca, sul m/p “Pandora” iscritto al n. pc1379 dei rr.nn.mm. e gg. di Pescara, con porto base/logistico nel porto di Termoli.

Il marittimo interessato dovrà presentarsi presso l’ufficio a/s della Capitaneria entro e non oltre le ore 9 del medesimo giorno significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativa.