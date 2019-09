Giovedì l'ultimo saluto ad Armando Gaspari, morto nello schianto contro l'autocisterna

VASTO. Si terranno giovedì 5 settembre, alle ore 10, presso la chiesa Santa Maria del Sabato Santo i funerali di Armando Gaspari il cuoco morto dopo un tragico incidente avvenuto ieri sulla strada che collega la statale 16 a San Lorenzo (Leggi). Il giovane è deceduto a seguito di un violento impatto frontale con un camion cisterna mentre era al voltante della sua Hyundai Kona.

Nella serata di ieri presso l'obitorio di Vasto è stata eseguita l'ispezione cadaverica, poi la salma è stata restituita ai famigliari. Non è stata dunque disposta l'autopsia. Il 31enne, che tra qualche giorno avrebbe festeggiato il suo compleanno, lascia una compagna e una figlia piccola. Il feretro verrà tumulato a Borrello, città di origine del padre.

Tanti i messaggi di dolore giunti in queste ore, come quello della compagna: "Per me sarai sempre l'amore della mia vita e io ricorderò sempre cosi con quel sorriso, la erre moscia e la parlata milanese. Ti amo amore mio e lo farò sempre e per sempre. Sei l' amore della mia vita. Il mio cuore è volato via con te".



E poi quello degli amici: "Ricordo ancora il primo giorno che ti ho conosciuto al campetto, quante risate mamma mia. Con te parte della mia infanzia, gli anni d'oro. Voglio ricordarti sul tuo Piaggio Ciao sempre in prima fila a impennare. Ciao amico mio ti porterò sempre nel cuore".

Un destino segnato il suo. Dieci anni fa aveva avuto un altro gravissimo incidente ed era finito per due mesi in coma presso l'ospedale di Bologna. Era riuscito a riprendersi ed a tornare alla normalità, ma ieri un nuovo sinistro lo ha portato via per sempre all'affetto dei suoi cari (Leggi).