BARREA. Successo di pubblico a Barrea, in provincia de L'Aquila, per la X edizione della Festa Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia diventato anche grande vetrina per i borghi molisani e le loro filiere.

Dal 30 agosto al primo settembre 2019 il borgo abruzzese affacciato sul lago è stato il palcoscenico ideale per manifestazioni, rassegne, dibattiti e convegni. Una tre giorni di cultura, natura, street food, musica, ballo, laboratori e divertimento tra i suggestivi scorci di un paesaggio che rapisce al primo sguardo.

È proprio il paesaggio, inteso come testimone del valore identitario, il tema portante degli incontri condotti da nomi di spicco nei temi dello sviluppo sostenibile, architettura, mobilità dolce, piccoli comuni, turismo che ha coinvolto gli oltre 250 piccoli e medi Comuni italiani aderenti all’Associazione.

In questo ricco programma si è inserito, tra i tanti presenti da ogni parte d’Italia, lo stand dei Borghi Autentici del Molise che è ben rappresentato da comunità di ogni ambito regionale: dall’Altissimo Molise di Capracotta, Pescopennataro e Castel del Giudice al Fortore con Riccia, passando per le Mainarde di Pizzone, Ripalimosani in provincia di Campobasso, Macchiagodena, nonché il raggruppamento di Comuni Assomab quali Carovilli, Chiauci, Pescolanciano, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana e Vastogirardi.

“Eventi come la Festa Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia - dichiarano i produttori molisani – rappresentano la giusta dimensione per la promozione delle nostre comunità e delle nostre aziende. Nonostante un tempo piuttosto incerto che ha caratterizzato tutto il fine settimana, i borghi dimostrano di essere, ancora una volta, la cornice ideale per la convivialità informale adatta a promuovere contesti come quelli molisani. Non possiamo che essere orgogliosi di poter partecipare a manifestazioni di questo tenore raccontando alla nostra maniera il Molise che ce la vuole fare.”

Uno stand che ha ben colto lo spirito innovativo dello “street food dai borghi” lanciato dalla Associazione dei Borghi Autentici d’Italia costruendo un’offerta gastronomica orientata sulla promozione delle materie prime genuine di cui il Molise è decisamente ricco: formaggi vaccini e carni di qualità dell’azienda Costantini, tartufi di “profumi di bosco dell’Alto Molise” e anche birre artigianali de “La Fucina” sono diventati il biglietto da visita per raccontare le piccole comunità locali sfruttando anche un pizzico di ironia legata all’ormai immancabile battuta sull’esistenza del Molise che, anche questa volta, ha generato una vera e propria “operazione simpatia” irresistibile. Un grande e sincero ringraziamento all’Associazione Borghi Autentici d’Italia per questa bella vetrina con la speranza che il 2020 porti il Molise tra le regioni candidate ad ospitare l’undicesima edizione.

Il lavoro svolto dalla Regione Molise in ambito turistico terrà sicuramente conto dell’importanza dei borghi, soprattutto alla luce degli ultimi dati incoraggianti sul turismo nelle cosiddette destinazioni minori custodi, tra l'altro, di oltre l'80% delle eccellenze enogastronomiche italiane.