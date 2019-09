Scontro sulla Bifernina, due auto coinvolte e una 21enne ferita

CAMPOBASSO. Personale della prima partenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto alle ore 15.55 sulla Statale 647 Diramazione B cittadina per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Mercedes CLA 200 ed una Opel Karl, che si ribaltava fuoristrada, con a bordo una ragazza di 21 anni. Sul posto, si soccorreva la ragazza insieme al personale sanitario del 118 che, dopo le prime cure, ne disponeva il trasporto all’ospedale Cardarelli. Si procedeva alla messa in sicurezza delle autovetture per permettere alla Polizia di effettuare i rilievi incidentali di prassi.