Gam, Toma e Mazzuto incontrano i sindacati

CAMPOBASSO. Riunione questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo Vitale, per fare il punto con le Organizzazioni sindacali sulla situazione relativa al Tavolo del Ministero dello Sviluppo economico con la Società Agricola Vicentina Srl.

Presenti, oltre al presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore alle Politiche del lavoro, Luigi Mazzuto, il direttore del Terzo Dipartimento, Claudio Iocca, e il responsabile del Servizio Politiche per l’occupazione della Regione Molise, Vincenzo Rossi.

Il governatore ha comunicato che, pur avendo risollecitato la richiesta di convocazione con nota dello scorso 22 agosto, non è arrivata ancora alcuna risposta dal Ministero, con molta probabilità a causa dei tempi che si sono dilatati per la crisi di Governo.

Le organizzazioni sindacali hanno sollecitato la Regione a porre in essere ogni iniziativa, anche di natura informale, utile a velocizzare l’incontro al MISE.

Toma ha ribadito come si stia già lavorando in tale direzione.

Da parte della Regione Molise, c’è l’impegno ad attivare la procedura di profilazione dei lavoratori, per il tramite dei Centri per l’impiego, a far data da lunedì 9 settembre 2019, previa convocazione dei lavoratori medesimi, utilizzando i canali della Gam. Un passaggio che è stato giudicato indispensabile per l’istruttoria dell’incontro al Ministero.