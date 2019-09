Nuova chiamata d'imbarco per marittimo sulla "Destriero secondo"

TERMOLI. La Capitaneria di Porto informa che il giorno 8 settembre verrà effettuata una chiamata d’imbarco per marittimo in possesso del certificato di competenza di direttore di macchina su unità con apparato motore compreso tra 750 e 3000 kw (o titoli superiori), disponibile ad imbarcare in qualità di direttore di macchina con contratto c.c.n.l. settore traffico, sulla m/n denominata “Destriero secondo” iscritta nei registri internazionali di Ravenna al n. 42, avente porto base/logistico nel porto di Termoli.

Il marittimo interessato dovrà presentarsi presso l’ufficio a/s della Capitaneria di Porto entro e non oltre le ore 09 del medesimo giorno, munito della visita medica preventiva di imbarco, di quella biennale in corso di validità e della certificazione del corso basic training.

Significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativa.