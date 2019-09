10mila euro dai 5 stelle al Comune di Venafro per lo studio epidemiologico sulla Piana

CAMPOBASSO. Oggi i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale hanno bonificato 10.000 euro al Comune di Venafro per lo studio epidemiologico nella Piana. «In questo modo trova conferma concreta la promessa fatta dagli stessi portavoce nei mesi scorsi a cittadini e istituzioni. Si tratta di parte dei soldi accantonati ogni mese dagli esponenti M5S, che ora potranno servire a capire una volta per tutte le cause dell’inquinamento in una zona che non abbiamo esitato a definire la più inquinata del Molise.

Finora la Regione ha sempre parlato di appositi stanziamenti ma di concreto, a quanto pare, ancora non c’è nulla. I 10.000 euro donati dal MoVimento 5 Stelle, invece, ci sono e sono già a disposizione del Comune per dare risposte concrete alle preoccupazioni di tanti cittadini residenti in tutta l’area. Aggiungiamo che abbiamo avuto rassicurazioni da parte del sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, che qualora i soldi non dovessero essere utilizzati per lo studio epidemiologico, torneranno al MoVimento 5 Stelle per essere impegnati a favore dei molisani come sempre fatto in questi anni. Ad ogni modo siamo certi che la notizia del nostro bonifico servirà a scuotere l’amministrazione regionale e a sbloccare i fondi per lo studio.

Il nostro impegno sul tema ambientale, tuttavia, prosegue e guarda in tutte le direzioni. Da anni il MoVimento 5 Stelle sostiene che la Regione debba dotarsi di un Osservatorio epidemiologico con professionisti validi, debba mettere il Registro Tumori nelle condizioni di lavorare con efficacia ed efficienza, debba elaborare i dati del Registro di Mortalità che esistono o, laddove carente, verificare nei Distretti sanitari eventuali responsabilità per questo stato di cose. Solo con queste azioni potremmo garantire risposte concrete ai cittadini della Piana di Venafro e a tutti i molisani».